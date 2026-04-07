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Unbekannte flüchten nach Einbruch in Lagerhalle in der „Auwiese“ in Kredenbach – Polizei bittet um Hinweise

7. April 20266
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(wS/ots) Kreuztal 07.04.2026 | In der Nacht von Freitag auf Samstag (04.04.2026) sind bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der „Auwiese“ in Kredenbach eingebrochen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich zwei unbekannte Täter gegen 02:22 Uhr gewaltsam Zutritt in die Lagerhalle eines Fahrradfachhandels. Zeugen sahen später, dass eine Person mit schwarzer Jacke und eine weitere Person mit einem Fahrrad in Richtung Marburger Straße wegliefen. Detailliertere Personenbeschreibungen liegen nicht vor.

Zur kompletten Tatbeute kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099-0.

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