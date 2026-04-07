Die Sportfreunde Siegen stellen die Weichen: Vertrag mit Georg verlängert – Michaty verstärkt die Führung

(wS/sfs) Siegen 07.04.2026 | Die Sportfreunde Siegen setzen auf Kontinuität: Der Vertrag von Geschäftsführer Matthias Georg wurde vorzeitig verlängert. Damit schafft der Verein frühzeitig Planungssicherheit im sportlichen

Bereich und stellt die Weichen für eine nachhaltige sowie erfolgreiche Zukunft. Georg bleibt neben

dem Sport auch gesamtverantwortlich für die Bereiche Finanzen, Marketing, Sponsoring.



Zugleich haben die Sportfreunde Siegen eine weitere wichtige personelle Entscheidung getroffen:

Nico Michaty übernimmt ab Donnerstag die Position des Sportdirektors und arbeitet eng mit Georg,

Cheftrainer Boris Schommers sowie Chefscout Adam Matuschyk zusammen.

Der in Siegen geborene Michaty bringt umfangreiche Erfahrung aus dem deutschen Fußball mit. Er

war unter anderem Co-Trainer in der Fußball-Bundesliga bei Hannover 96 und dem VfL Bochum

sowie Cheftrainer mehrerer Regionalligisten, zuletzt bei Fortuna Düsseldorf II. Die Regionalliga kennt

er bestens und verfügt über ein starkes Netzwerk. Der studierte Diplom-Sportwissenschaftler und

Inhaber der UEFA Pro-Lizenz hat zudem als Leiter die Nachwuchsleistungszentren bei Hannover 96

und dem FSV Frankfurt geführt. In den neunziger Jahren trug er als Spieler mehrere Jahre der Trikot

der Sportfreunde Siegen.



Matthias Georg, Geschäftsführer:

„Ich fühle mich in Siegen pudelwohl und habe weiterhin das klare Ziel, den Club strukturell nachhaltig

aufzustellen. Für uns ist es deshalb der logische nächste Schritt, noch mehr Zeit und Manpower in

den sportlichen Bereich zu investieren. Dass mit Nico ein weiterer Siegerländer hier Herzblut

einbringen wird, freut mich riesig. Wir stehen schon länger in einem sehr guten Austausch und haben

gemerkt, dass unsere Vorstellungen sehr gut zusammenpassen. Jetzt ist für beide Seiten der richtige

Zeitpunkt gekommen. Gemeinsam mit Boris Schommers, seinem Trainerteam und Chefscout Adam

Matuschyk wollen wir die positive Entwicklung weiter vorantreiben.“

Roland Schöler, 1. Vorsitzender:

„Ich freue mich, dass wir mit Matthias vorzeitig verlängern konnten und mit Nico Michaty einen

weiteren echten Siegerländer mit viel Expertise dazu bekommen. Wir sehen, wie breit das

Aufgabenfeld in der Regionalliga ist und welchen Ausbau wir in der Infrastruktur vorantreiben. Daher

sind wir der Empfehlung von Matthias Georg gefolgt und haben mit Nico die passende Lösung für die

Position des Sportdirektors gefunden.“



Nico Michaty, Sportdirektor:

„Die Gespräche mit Matthias waren von Anfang an sehr offen und vertrauensvoll. Ich habe die

Entwicklung der Sportfreunde Siegen in den vergangenen Monaten intensiv verfolgt und sehe großes

Potenzial. Ich freue mich auf die Arbeit mit der Mannschaft und auf die enge Zusammenarbeit mit

Trainer Boris Schommers, den ich seit vielen Jahren kenne und schätze. Gemeinsam wollen wir den

eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen.“

Foto: Sportfreunde Siegen von 1899 e.V.