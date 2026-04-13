Neuer Geschäftsführer für die Diakonische Altenhilfe Siegerland

(wS/dia) Siegen 13.04.2026 | Benjamin Krusemark verantwortet künftig neun Pflegeheime zwischen Hagen und Wilnsdorf

Die Diakonische Altenhilfe Siegerland steht unter neuer Leitung: Benjamin Krusemark (45) ist seit dem 1. April Geschäftsführer der Tochtergesellschaft der Diakonie in Südwestfalen, die mehrere Seniorenheime unter ihrem Dach vereint. Er übernimmt diese Aufgabe zusätzlich zu seiner bestehenden Tätigkeit als Geschäftsführer der Seniorenstift Elim GmbH.

Der gelernte Altenpfleger verfügt über langjährige Erfahrung in der stationären Altenhilfe sowie in leitenden Funktionen. Seine berufliche Laufbahn führte ihn über Stationen als Pflegefachkraft, Pflegedienstleitung und Einrichtungsleitung bis in die Geschäftsführung. Seit 2020 verantwortet Benjamin Krusemark in dieser Funktion die Seniorenstift Elim GmbH. In seiner bisherigen Tätigkeit gestaltete er die strategische und wirtschaftliche Ausrichtung des Alten- und Pflegeheims in Bad Laasphe-Oberndorf, das 2023 in den Verbund der Diakonie in Südwestfalen überging, sowie auch des Diakonischen Seniorenzentrums Hilchenbach, das gleichfalls zur Seniorenstift Elim GmbH gehört. Als Geschäftsführer nun auch der Diakonischen Altenhilfe Siegerland zeichnet Krusemark verantwortlich für insgesamt neun Einrichtungen mit rund 950 Mitarbeitenden und Pflegeplätzen für rund 750 Senioren – von Hagen über Bad Laasphe, Freudenberg, Siegen und Kreuztal bis Wilnsdorf.

Krusemark bringt umfassende Erfahrung in Organisationsentwicklung, Personalführung und wirtschaftlicher Steuerung mit, verfügt zudem über Weiterbildungen in den Bereichen Einrichtungsleitung und Pflegemanagement sowie eine Coachingausbildung, die seine Kompetenz in Veränderungsprozessen und Mitarbeiterentwicklung stärkt. Sein Führungsverständnis ist geprägt von einem christlichen Menschenbild, das die Würde und Einzigartigkeit jedes Menschen in den Mittelpunkt stellt: „Mir ist wichtig, dass wir Pflege menschlich zugewandt, fachlich stark, und wirtschaftlich stabil gestalten.“ Abseits des Berufs verbringt er viel Zeit mit Familie und Freunden, engagiert sich im Kindergottesdienst-Team und findet Erholung bei ausgedehnten Spaziergängen in der Natur mit dem „Familienhund“.

Als Geschäftsführer tritt Benjamin Krusemark die Nachfolge von Bernd Spornhauer an, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand verabschiedet worden war. Im Namen der gesamten Diakonie in Südwestfalen wünscht Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer Benjamin Krusemark „viel Erfolg und eine glückliche Hand für alle kommenden Aufgaben und Entscheidungen“.

Benjamin Krusemark ist neuer Geschäftsführer der Diakonischen Altenhilfe Siegerland. Foto: Diakonie in Südwestfalen







