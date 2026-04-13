Glut aus Feuertonne verursachte nach aktuellen Kenntnissen Flächenbrand

(wS/ots) Bad Berleburg 13.04.2026 | Am Samstag ist es im Homrighäuser Weg zu einem Flächenbrand gekommen. Betroffen war eine Grünfläche mit Baumbestand.

Die Feuerwehr aus Bad Berleburg wurde von mehreren Löschgruppen weiterer Ort-steile unterstützt und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Insgesamt war eine Fläche von ca. 1.000 Quadratmetern betroffen. Der Feuerschaden dürfte im unteren vierstelligen Eurobereich liegen.

Die ebenfalls alarmierte Polizei konnte ermitteln, dass der Brand nach bisherigen Erkenntnissen durch Funkenflug entstanden sein dürfte, der aus einer Feuertonne eines nahegelegenen Grundstückes herrührte. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.