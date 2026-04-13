Einbruch in Mehrfamilienhaus

(wS/ots) Siegen 13.04.2026 | In der Zeit von Freitagabend (10. April) bis Samstagmorgen sind

ein oder mehrere Täter in eine Wohnung in der Kolberger Straße eingebrochen. Bei

dem Haus handelt es sich um ein Mehrparteienhaus. Die Eindringlinge öffneten

gewaltsam eine Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes. Nach ersten Angaben klauten

die Unbekannten einen Computer der Marke Dell und beschädigten mutwillig ein

Fernsehgerät.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die

Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

Symbolbild