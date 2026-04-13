Einbruch in Mehrfamilienhaus

(wS/ots) Siegen 13.04.2026 | In der Zeit von Freitagabend (10. April) bis Samstagmorgen sind
ein oder mehrere Täter in eine Wohnung in der Kolberger Straße eingebrochen. Bei
dem Haus handelt es sich um ein Mehrparteienhaus. Die Eindringlinge öffneten
gewaltsam eine Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes. Nach ersten Angaben klauten
die Unbekannten einen Computer der Marke Dell und beschädigten mutwillig ein
Fernsehgerät.
Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die
Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.
Symbolbild