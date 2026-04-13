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Diebe klauen Kupferkabel von Baustelle

13. April 20267
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(wS/ots) Siegen 13.04.2026 | Am vergangenen Freitag (10. April) erhielt die Polizei Kenntnis
über einen Kupferkabeldiebstahl von einer Baustelle im Bereich der Hinterstraße.

Der oder die unbekannten Täter schlugen im Tatzeitraum zwischen Karfreitag (03.
April) und dem 10.04.2026 zu. Dabei entwendeten die Täter drei Kabelstränge von
jeweils 25 Meter Länge. Der Beuteschaden dürfte bei ca. 2.400 Euro liegen. Die
Täter müssen ein entsprechendes Fahrzeug zum Abtransport der Beute benutzt
haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei nimmt
Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02732 / 909-0 entgegen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
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