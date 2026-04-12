Einsatzstichwort ManV: Massenaufgebot an Rettungskräften nach Brand in Siegen-Eiserfeld

(wS/red) Siegen 12.04.2026 | Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Grabettstraße in Eiserfeld hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Gegen 19:45 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Leitstelle ein. Zunächst war ein Wohnungsbrand gemeldet worden, aufgrund der unklaren Lage wurde der Einsatz jedoch rasch auf das Stichwort „ManV1“ (Massenanfall von Verletzten) erhöht.

Flammen schlagen durch das Dach

Bereits auf der Anfahrt war eine weithin sichtbare Rauchsäule über dem Ortsteil zu erkennen. Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer im dritten Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen durch das Dach.

Da sich zahlreiche Bewohner im Haus befanden, wurde umgehend eine umfangreiche Rettungskette in Gang gesetzt. Die Feuerwehr leitete die Menschenrettung ein und brachte eine Drehleiter in Stellung, legte die Wasserversorgung und leuchtete die Einsatzstelle aus. Zeitgleich sperrte die Polizei die Eiserfelder Straße in beide Fahrtrichtungen, um Platz für die Einsatzfahrzeuge zu schaffen.

Acht Personen betreut

Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Der Rettungsdienst untersuchte insgesamt acht Personen vor Ort, die anschließend von Einsatzkräften betreut wurden.

Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz: Der in Siegen stationierte „Christoph 25“ landete vorsorglich auf einer Freifläche an der Marienhütte, musste jedoch keine Patienten transportieren.

Wohnung unbewohnbar

Die betroffene Wohnung wurde durch das Feuer und die Rauchentwicklung vollständig zerstört und ist derzeit unbewohnbar.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand sowohl von außen als auch mit mehreren Trupps unter Atemschutz im Inneren des Gebäudes. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.

Die Nachlöscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang keine gesicherten Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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Fotos & Video: Andreas Trojak / wirSiegen.de