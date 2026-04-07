Unfall in Kreuztaler Fußgängerzone: Pkw kollidiert mit Wohn- & Geschäftshaus – Fahrer flüchtet in Tiefgarage

(wS/red) Kreuztal 08.04.2026 | Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hielt in der Nacht zu Mittwoch Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Kreuztaler Stadtmitte in Atem. Ein 22-jähriger Autofahrer verlor in der Marburger Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte erheblichen Sachschaden, bevor er versuchte, sein demoliertes Wrack in einer Tiefgarage zu parken.

Kollision in der Schrittgeschwindigkeits-Zone

Gegen 23:47 Uhr ging bei Polizei der Notruf ein. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten war der 22-Jährige mit seinem Ford auf der Marburger Straße unterwegs. Im Bereich nahe dem dortigen Kaufland – einer Zone, in der strikte Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben ist – verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen.

Die Wucht des Aufpralls war enorm: Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne und prallte anschließend mit der Fahrerseite frontal gegen ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus. Trümmerteile verteilten sich über die Fahrbahn und ließen den Unfallort laut Zeugenberichten wie ein Trümmerfeld aussehen. Sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin erlitten bei der Kollision Verletzungen und mussten noch vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.

Spur führt direkt zur Tiefgarage

Anstatt die Polizei zu verständigen oder am Unfallort zu verbleiben, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Er steuerte den völlig demolierten Ford in Richtung Roter Platz und stellte ihn schließlich in der Rathaus-Tiefgarage ab. Diese Fahrt blieb jedoch nicht unbeobachtet und war zudem leicht nachzuverfolgen: Das Fahrzeug verlor durch die schweren Beschädigungen massiv Betriebsmittel und zog eine unübersehbare Spur vom Unfallort bis in die Tiefgarage.

Feuerwehr und Spezialreinigungskräfte im Einsatz

Die alarmierte Feuerwehr Kreuztal sicherte umgehend den Brandschutz und kümmerte sich um die ausgelaufenen Flüssigkeiten. Aufgrund der massiven Verunreinigung der Fahrbahn musste eine Spezialfirma angefordert werden, um die Marburger Straße professionell zu reinigen.

Die Polizei hat den Unfallwagen sichergestellt und die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. Gegen den 22-Jährigen wird wegen einer Verkehrsstraftat ermittelt. Nach ersten Schätzungen der Beamten beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 25.000 Euro.

Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Marburger Straße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Zum Zeitpunkt dieser Erstmeldung gegen kurz vor 02:00 Uhr dauerte der Einsatz von Feuerwehr und Polizei noch an.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de