Beratungsangebot der Senioren- und Pflegeberatung Siegen-Wittgenstein in Zusammenarbeit mit der Stadt Kreuztal

(wS/kr) Kreuztal 07.04.2026 | Für viele Menschen ist es eine Herzensangelegenheit, im Alter möglichst lang selbständig in den eigenen vier Wänden leben zu können. Ein veränderter Gesundheitszustand, eingeschränkte Mobilität oder Pflegebedürftigkeit können das Leben aber herausfordernder machen. Daher ist es sinnvoll, sich frühzeitig über mögliche Unterstützungsangebote zu informieren.

In der Stadt Kreuztal wurden kürzlich alle Bürgerinnen und Bürger im Alter von über 75 Jahren durch Bürgermeister Michael Kolodzig angeschrieben und dazu eingeladen, das Angebot eines präventiven Hausbesuches der Senioren- und Pflegeberatung des Kreises Siegen-Wittgenstein in Anspruch zu nehmen.



Die Angebote der Senioren- und Pflegeberatung stehen aber selbstverständlich nicht nur Seniorinnen und Senioren ab 75 Jahren offen, sondern allen Bürgerinnen und Bürgern – sei es aufgrund konkreter Bedarfe oder zur rein präventiven Information. Sofern gewünscht, kann man dazu einen Besuch von geschulten Mitarbeiterinnen der Senioren- und Pflegeberatung des Kreises zuhause vereinbaren und sich dort zu Themen rund um Pflege, Finanzierungsmöglichkeiten, Haushaltshilfen und andere Unterstützungsangebote beraten lassen. Die Beratung erfolgt kostenlos, unverbindlich und selbstverständlich vertraulich.



Weitere Informationen zu den Beratungsangeboten für Seniorinnen und Senioren und darüber hinaus, finden Sie auch auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter https://www.siegen-wittgenstein.de/Kreisverwaltung/Kontakt/Pflegeberatung