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Aufzug im Parkhaus Altstadt (Löhrtor) in Siegen vorerst außer Betrieb

30. Juli 20261k
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(wS/si) Siegen 30.07.2026 | Der Aufzug im Parkhaus Altstadt (Löhrtor) in Siegen bleibt vorerst außer Betrieb. Das teilt die Kommunale Entwicklungsgesellschaft (KEG) als Betreiberin des Parkhauses mit.

Hintergrund ist ein Defekt, den die beauftragte Fachfirma bei Reparaturarbeiten vor Ort am Aufzug entdeckt hat. Dabei stellte sich heraus, dass die sogenannte Treibscheibe beschädigt ist. Die Treibscheibe ist das zentrale Antriebselement eines Aufzugs. Das Bauteil muss nun vom Hersteller neu angefertigt werden.

Die KEG ist nach eigenen Angaben bemüht, die Ausfallzeit so kurz wie möglich zu halten. Ein konkreter Zeitpunkt, wann der Aufzug wieder in Betrieb genommen werden kann, steht derzeit noch nicht fest.

Eine entsprechende Beschilderung im Parkhaus informiert die Nutzerinnen und Nutzer über die aktuelle Stilllegung des Aufzugs.

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