Siegener Umweltausschuss informiert sich im Stadtwald über Zukunft der Forstflächen

(wS/si) Siegen 30.07.2026 | Die Mitglieder des Siegener Ausschusses für Umwelt, Klima und Energie haben sich am Dienstag, 23. Juni 2026, im Stadtwald über nachhaltige Waldbewirtschaftung und die Zukunftsperspektiven der städtischen Forstflächen informiert. Stadtförster Marcus Teuber führte die Ausschussmitglieder im Anschluss an die 5. Sitzung der neuen Wahlperiode durch den Kommunalwald.

Dabei stellte er fachkundig sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen dar, die sich für den Stadtwald im Zuge des Klimawandels ergeben. Die Auswirkungen der anhaltenden Trockenheit, veränderte Wetterbedingungen und zunehmende Extremwetterereignisse setzen den Beständen zu. Nach Einschätzung des Stadtförsters wird die klimastabile Wiederbewaldung der sogenannten Kalamitätsflächen nach dem Ausfall der Fichte den wesentlichen Arbeitsschwerpunkt in den kommenden Jahren darstellen. Gleichzeitig zeigte Marcus Teuber auf, welche Maßnahmen erforderlich sind, um den Stadtwald langfristig zukunftsfähig aufzustellen. Im Mittelpunkt standen dabei insbesondere die Anpassung der Baumarten, eine nachhaltige Waldpflege sowie der Erhalt der ökologischen Funktionen des Waldes.

An der Begehung nahmen neben den Ausschussmitgliedern auch Stadtbaurat Henrik Schumann und Manuela Haas als Leiterin der Grünflächenabteilung teil. Die gemeinsame Waldbegehung unterstrich eindrucksvoll, wie wichtig der kontinuierliche Dialog zwischen Verwaltung, Fachleuten und Politik ist, um den Stadtwald langfristig auch unter den Bedingungen des Klimawandels als wertvollen Lebensraum und Naherholungsgebiet zu erhalten.

Neben dem fachlichen Input bot die Begehung auch Raum für einen konstruktiven parteiübergreifenden Austausch. Fragen wurden direkt vor Ort diskutiert und unterschiedliche Sichtweisen zusammengeführt. Sören Krombach, Leiter des Umweltausschusses, sagte dazu: „Der Stadtwald ist ein wichtiger Natur-, Erholungs- und Klimaschutzraum für unsere Stadt. Die Führung hat deutlich gemacht, wie groß die Herausforderungen sind, aber auch, dass wir mit einer vorausschauenden und gemeinsamen Strategie viel für seinen Erhalt, für die Natur und für nachfolgende Generationen tun können.“

Die Mitglieder des Umweltausschusses informierten sich im Siegener Stadtwald über die Zukunftsperspektiven der städtischen Forstflächen. Foto: Sören Krombach