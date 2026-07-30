Serie von Sachbeschädigungen beschäftigt die Polizei

(wS/ots) Bad Berleburg 30.07.2026 | In den frühen Morgenstunden des gestrigen Mittwochs (29. Juli) ist es zu mindestens vier Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in der Hochstraße gekommen.
Nach bisherigem Kenntnisstand dürften die Taten gegen 04:00 Uhr morgens passiert sein. Ein Anwohner war um diese Zeit durch mehrere Knallgeräusche geweckt worden. Anschließend sollen vermutlich zwei jüngere Personen gelacht haben. Danach sei ein Auto mit lauten Motorengeräuschen weggefahren.
Erst zwei Stunden später wurden dann die Taten entdeckt. Die Vandalen hatten einen am Straßenrand geparkten Kabinenroller umgestoßen, so dass dieser auf der Fahrzeugseite zum Liegen kam. Außerdem beschädigten sie an drei geparkten Autos die linken Außenspiegel.
Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02751/909-0 zu melden.
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