Trickdiebstahl in Geisweid: Gaunerpärchen gibt sich als Telekom-Mitarbeiter aus und erbeutet wertvollen Schmuck

(wS/ots) Siegen – Geisweid 30.07.2026 | Ein dreistes Gaunerpärchen hat am Mittwochmittag (29. Juli) eine Seniorin in Siegen-Geisweid bestohlen. Die beiden gaben sich als Mitarbeiter der Telekom aus, verschafften sich so Zutritt zur Wohnung der älteren Dame in der Sohlbacher Straße in der Nähe des dortigen AWO-Kindergartens und erbeuteten eine Schmuckschatulle mit wertvollem Inhalt.

Gegen 12:00 Uhr klingelte zunächst eine Frau an der Wohnungstür der Seniorin. Sie gab an, im Auftrag der Telekom den Telefon- und Fernsehanschluss in der Wohnung überprüfen zu wollen, und wies sich mit einem angeblichen Unternehmensausweis aus. Kurze Zeit später kam ein vermeintlicher Kollege hinzu, der sich zuvor in der Wohnung einer Nachbarin aufgehalten hatte. Der Mann schaute sich unter anderem den Telefon- und den Fernsehanschluss an.

Während der angeblichen Überprüfung verwickelte eine der beiden Personen die Seniorin wiederholt in ein Gespräch, um ihre Aufmerksamkeit gezielt abzulenken. Die ältere Dame versuchte zwar, beide Personen im Blick zu behalten – offenbar vergeblich.

Rund eine Stunde später verließen die beiden falschen Mitarbeiter die Wohnung und kündigten an, am Nachmittag noch einmal zurückzukommen. Einige Zeit danach bemerkte die Bewohnerin dann, dass eine Schmuckschatulle aus einem der Zimmer fehlte. Darin befanden sich wertvolle Schmuckstücke. Die Geschädigte alarmierte umgehend die Polizei, allerdings war seit dem Weggang des Pärchens bereits über eine Stunde vergangen. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Ergebnis.

Ermittlungen ergaben, dass das Duo auch bei der Nachbarin als vermeintliche Telekom-Mitarbeiter in der Wohnung war. Dort kam es nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nicht zu einem Diebstahl.

Von den beiden Tatverdächtigen liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Die Frau war etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank, circa 180 cm groß, hatte dunkle lange Haare und sprach ohne erkennbaren Akzent. Sie trug ein weißes Oberteil, eine weiße Hose sowie auffällig hellen, fast weißen Nagellack und führte ein Tablet sowie einen vermeintlichen Telekom-Ausweis mit sich. Der Mann war etwa 26 Jahre alt, ebenfalls circa 180 cm groß und von schlanker Figur mit südeuropäischem Aussehen. Auch er sprach ohne erkennbaren Akzent. Er hatte kurze dunkle Haare und trug ein helles Oberteil sowie eine dunkle Hose.

Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat das Pärchen gesehen? Insbesondere ist von Interesse, ob Zeugen Angaben zu weiteren Mittätern, einem Fahrzeug oder der Geh- beziehungsweise Fluchtrichtung machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, niemals unbekannte Personen in die Wohnung zu lassen. Beim geringsten Zweifel sollte man sich bei der zuständigen Behörde oder dem angeblichen Auftraggeber über die Richtigkeit des Besuchs vergewissern – die Besucher bleiben dabei vor der Tür. Außerdem empfiehlt die Polizei, einen Türspion oder eine Türsprechanlage zu nutzen und die Haustür nur mit vorgelegter Türsperre zu öffnen. Weitere Tipps gibt es auf dem Präventionsportal der Polizei NRW unter praevention.polizei.nrw.

Symbolbild