Über 3 Millionen Euro für Freudenbergs Schulen: Stadt nutzt Ferienzeit für umfangreiche Baumaßnahmen

(wS/fr) Freudenberg 30.07.2026 | Hochbetrieb herrscht derzeit an den Freudenberger Schulen – allerdings nicht im Unterricht, sondern auf den Baustellen. Das städtische Gebäudemanagement nutzt die unterrichtsfreie Ferienzeit, um zahlreiche Bau- und Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen. „Wir investieren in ein attraktives Lernumfeld, mehr Barrierefreiheit und gute Bedingungen im Ganztag“, erklärt Bürgermeisterin Nicole Reschke. Insgesamt fließen in den kommenden Monaten über 3 Millionen Euro in die Freudenberger Schullandschaft.

Am Schulzentrum Büschergrund wird im Gebäude A ein Aufzug angebaut, das Treppenhaus aufgestockt und Türanlagen erneuert. Diese Maßnahmen dienen der Barrierefreiheit und den Anforderungen an den Brandschutz. Zudem beginnen in den Sommermonaten die Abbruch- und Rohbauarbeiten zur Erneuerung der Technikräume.

An der Grundschule Alchen läuft der Anbau weiter. In zwei Geschossen entstehen Klassenräume, Fachräume und Ganztagsbereiche, zudem wird ein Aufzug eingebaut. Auch die Sporthalle Alchen ist betroffen: Dort erhalten die Halle sowie die Nebenräume neue Abhang- und Rasterdecken.

In der Grundschule Am Alten Flecken werden in den Räumlichkeiten der Betreuung neue Abhangdecken mit schallabsorbierenden Eigenschaften eingebaut. Dadurch soll die Aufenthaltsqualität für die Kinder verbessert werden. Gleiches gilt für die Grundschule Oberfischbach, wo drei Betreuungsräume ebenfalls eine schallabsorbierende Abhangdecke erhalten.

Darüber hinaus finden an weiteren Schulen kleinere Instandsetzungsarbeiten an Fußbodenbelägen statt. Auch die teilweise Erneuerung defekter Fallschutzzonen und Spielgeräte ist für den Zeitraum zum Ende der Sommerferien vorgesehen.

Fotos: Stadt Freudenberg