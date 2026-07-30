Neuer Rad- und Gehweg in Hilchenbach-Grund: Kreis investiert zwei Millionen Euro in sicheres Radverkehrsnetz

(wS/si) Hilchenbach 30.7.2026 | Radfahren im Kreis Siegen-Wittgenstein soll sicherer und attraktiver werden. Mit dem Neubau eines Rad- und Gehweges entlang der Kreisstraße 31 zwischen Hilchenbach-Grund und Zollposten wird jetzt ein wichtiger Baustein des kreisweiten Radverkehrsnetzes umgesetzt.

Der neue Rad- und Gehweg wird auf einer Strecke von einem Kilometer mit einer Breite von drei Metern angelegt. Die Bauarbeiten haben Ende Mai dieses Jahres begonnen und werden voraussichtlich rund eineinhalb Jahre dauern. Ausführende Baufirma ist die Hubert Mees GmbH aus Lennestadt. Die Kosten der Baumaßnahme liegen bei rund 2 Millionen Euro.

„Sichere Wege sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass mehr Menschen das Fahrrad im Alltag nutzen. Mit diesem Projekt schließen wir eine wichtige Lücke in unserer Radverkehrsinfrastruktur. Wer zwischen Grund und Zollposten unterwegs ist, soll dies künftig sicher und komfortabel mit dem Fahrrad oder zu Fuß tun können“, sagt Landrat Andreas Müller. „Jeder neue Kilometer Radweg ist eine Investition in Verkehrssicherheit, Klimaschutz und Lebensqualität.“

Die Baumaßnahme entlang der K31 umfasst weit mehr als den eigentlichen Wegebau. Im Zuge der Arbeiten werden rund 1.000 Meter Kanal neu verlegt. Darüber hinaus entsteht auf einer Länge von 280 Metern ein Stützbauwerk zur Hangsicherung, um eine Verbreiterung der Straße für den Radweg zu ermöglichen. Eine durchgängige Leitplanke entlang der Strecke erhöht zusätzlich die Verkehrssicherheit.

„Die Verbreiterung der Straße durch einen Rad- und Gehweg ist besonders auch mit Blick auf die Sicherheit der Schulkinder, die aus dem Dorf in Richtung Bahnhof laufen müssen, eine enorme Verbesserung“, sagt André Jung, Vorsitzender des Bau- und Verkehrsausschusses, Klimafolgenanpassung des Kreises.

Dem Natur- und Umweltschutz wird bei der Umsetzung der Maßnahme ebenfalls eine große Bedeutung beigemessen. Umfangreiche Naturschutz- und Ausgleichsmaßnahmen begleiten die Bauarbeiten und tragen dazu bei, Eingriffe in Natur und Landschaft möglichst gering zu halten.

So wird unter anderem ein zehn Meter breiter Waldrand mit verschiedenen Baum- und Straucharten auf rund 970 Quadratmetern entlang des Radweges angelegt. Auf Kalamitätsflächen rund um die K31 soll auf rund 10.000 Quadratmetern ein Eichen- und Buchenmischwald entstehen. Darüber hinaus werden an dem Stützbauwerk und in den Kanalschächten Kletterhilfen für Amphibien vorgesehen.

Hinweis: Im Zuge der Bauarbeiten an der K31 findet am nächsten Wochenende eine Vollsperrung statt. Die K31 wird ab Freitagmorgen (31.07.) bis Montagmorgen (03.08.) im Bereich Ortsausgang Hilchenbach-Grund Richtung Zollposten für Asphaltarbeiten voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die B508 über Vormwald und Hilchenbach.

Hintergrund:

Der Kreistag hat 2021 das kreisweite Radverkehrskonzept beschlossen. Mit diesem soll eine alltagstaugliche, sichere und attraktive Radverkehrsinfrastruktur im gesamten Kreisgebiet geschaffen werden. Zentrale Ziele sind die Verbesserung der Verkehrssicherheit, die Steigerung des Radverkehrsanteils, die Verkehrsverlagerung von motorisiertem Individualverkehr auf das Rad sowie der aktive Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Weitere neue Radwege sollen unter anderem an der K5 im Bereich der Giersbergstraße in Siegen und der Tiefenbacherstraße in Netphen, auf einem Wirtschaftsweg parallel zur K6 in Freudenberg, oder der K7 zwischen Kaan Marienborn und Volnsberg entstehen. Bestehende Radwege sollen z.B. an der K1 in Freudenberg, K34 in Bad Laasphe, K36 in Bad Laasphe oder K50 in Bad Berleburg erweitert werden.

(v.l.n.r.): André Jung, Vorsitzender des Bau- und Verkehrsausschusses, Klimafolgenanpassung des Kreises und Landrat Andreas Müller

Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein