Zwei Einbrüche in Neunkirchen – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Neunkirchen 30.07.2026 | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29. Juli) ist es in Neunkirchen zu zwei Einbrüchen gekommen.
In der Kirchstraße drangen der oder die Täter gewaltsam über ein Fenster in eine dortige Sozialeinrichtung ein. Im Gebäude suchten die Eindringlinge dann die Büroräumlichkeiten auf. Insgesamt erbeuteten die Täter Bargeld um niedrigen dreistelligen Eurobereich.
In Struthütten kam es in der Nacht zu einem weiteren Einbruch. Dort drangen ebenfalls ein oder mehrere Täter gewaltsam über ein Fenster in eine Waldgaststätte im Steimelsweg ein. Auch hier erbeuteten die Einbrecher eine Bargeldsumme im unteren dreistelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen zu den beiden Fällen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732/909-0 mit dem Kriminalkommissariat in Verbindung zu setzen.Werbepartner der Region – Anzeige
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