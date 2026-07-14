„Feuer 4″ im Technikmuseum Freudenberg: Feuerwehr und Rettungsdienst übten mit über 100 Kräften den Ernstfall

(wS/red) Freudenberg 14.07.2026 | Als am heutigen Dienstag bei den Einsatzkräften im Kreis Siegen-Wittgenstein der Melder ging, wurde es schlagartig ernst: „Feuer 4 – Gebäudebrand – Personen im Gebäude!“ lautete das Alarmstichwort. Einsatzort: das Technikmuseum Freudenberg an der Olper Straße. Was die meisten der alarmierten Kräfte zu diesem Zeitpunkt nicht wussten – es handelte sich um eine groß angelegte Einsatzübung. Genau das machte die Situation umso realistischer und anspruchsvoller.

wirSiegen kompakt: Was: Einsatzübung „Feuer 4″ am Technikmuseum Freudenberg | Wann: Dienstag, 14. Juli 2026 | Wo: Technikmuseum Freudenberg, Olper Str. 5, 57258 Freudenberg | Beteiligte: Feuerwehr, DRK, Malteser Hilfsdienst, OrgL-Gruppe, LNA-Gruppe | Einsatzkräfte gesamt: 114 |

Insgesamt 114 Einsatzkräfte, Darsteller, Übungsbeobachter und Museumsmitarbeiter waren an der Übung beteiligt, die von Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) gemeinsam organisiert wurde. Die Olper Straße musste während der Übung voll gesperrt werden.

Das Szenario: Maschinenbruch und Feuer während einer Führung

Das Übungsszenario war bewusst realitätsnah gewählt: Während einer Gruppenführung im Technikmuseum kam es zu einem kritischen Zwischenfall mit dem Stationärmotor „Herforder“. Kurz nach der Startphase versagte der Drehzahlregler, woraufhin der Motor durchging. Die alte Technik wurde überlastet und es kam zum Maschinenbruch. Das im Motor befindliche Öl entzündete sich, und umherfliegende Maschinenteile trafen mehrere Besucher. Die Halle war verraucht, große Schrauben, Maschinenschlüssel und Eisenteile lagen verteilt. Verletzte Personen befanden sich am Boden oder irrten desorientiert durch die Halle.

Täuschend echte Vorbereitung

Die Vorbereitung der Übung war aufwendig: In der Halle wurden große Schrauben, Maschinenschlüssel und Eisenteile verteilt, um den Maschinenbruch realistisch darzustellen. Eine Nebelmaschine sorgte für simulierte Rauchentwicklung. Verletztendarstellerinnen und -darsteller wurden auf dem Boden und in der Halle positioniert. Für die realistische Notfalldarstellung – inklusive täuschend echter Verletzungen mit Kunstblut – zeichnete das DRK KV Siegen-Wittgenstein verantwortlich. Zusätzlich wurden Kommunikationsprobleme und unerwartete Ereignisse simuliert, um die Übungsbedingungen besonders anspruchsvoll zu gestalten.

Auch das warme Wetter an diesem Julitag forderte die Einsatzkräfte zusätzlich – die vielen Verletzten mussten unter den sommerlichen Temperaturen versorgt werden.

Sieben Feuerwehr-Einheiten und zahlreiche Rettungsdienst-Fahrzeuge im Einsatz

Da die Übung unangekündigt war, reagierten die Einsatzkräfte wie auf einen realen Einsatz. Insgesamt sieben Freiwillige Feuerwehr-Einheiten rückten aus: FFW Büschergrund, FFW Freudenberg, FFW Plittershagen, FFW Mausbach, FFW OHO, FFW Oberfischbach und FFW Lindenberg.

Auf der Seite des Rettungsdienstes und der Hilfsorganisationen waren zahlreiche Einheiten aus dem gesamten Kreisgebiet eingesetzt. Aus Weidenau kamen ein Rettungswagen (RTW) und ein Betreuungskombinationsfahrzeug (BT-Komb. 2.0) des DRK. Aus Kaan-Marienborn rückten ein RTW, ein Mehrzweckfahrzeug (MZF), ein Krankentransportwagen (KTW-B) und ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) des DRK an. Der Malteser Hilfsdienst (MHD) war mit einem Gerätewagen Sanitätsdienst (GW-SAN) aus Siegen vertreten. Aus Burbach kam ein Einsatzleitwagen (ELW 1) des DRK. Hinzu kamen die OrgL-Gruppe Siegen-Wittgenstein und der DRK-Rettungswache Freudenberg.

114 Beteiligte – die Zahlen im Überblick

An der Übung waren insgesamt 114 Personen beteiligt: 45 Feuerwehrkräfte, 45 Kräfte von Rettungsdienst und Hilfsorganisationen inklusive Notfalldarstellung, 10 Mitglieder der OrgL-Gruppe, 2 Mitglieder der LNA-Gruppe, 6 Beobachter sowie 6 Mitarbeiter des Technikmuseums Freudenberg.

Ziel der Einsatzübung war es, die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Rettungsdienst und Führungskräften unter realitätsnahen Bedingungen zu trainieren und zu optimieren. Die Notfalldarstellung durch das DRK KV Siegen-Wittgenstein sorgte für eine authentische Darstellung der Verletzten und ermöglichte eine effektive Übung der medizinischen Versorgung und Betreuung. Übungsbeobachter begleiteten und bewerteten den Ablauf anhand von Checklisten.

Über das Technikmuseum Freudenberg

Das Technikmuseum Freudenberg an der Olper Straße 5 in Freudenberg wird vom Verein „Freunde historischer Technik Freudenberg e.V.“ betrieben und steht unter dem Motto „Wir leben Industriekultur!“. Das Museum beherbergt eine Vielzahl an Originalmaschinen und erzählt die Industriegeschichte Südwestfalens – von der Frühindustrie über das Handwerk bis hin zu den sogenannten „Antriebsgiganten“. Eine Dauerausstellung zur Wirtschaftsgeschichte Freudenbergs zeigt die traditionsreiche Leim-, Leder- und Filzproduktion sowie die Stahlverarbeitung in den zahlreichen Hammerwerken der Region.

Das Museum dient auch als außerschulischer Lernort, als Veranstaltungsort und beherbergt unter anderem eine Kreativwerkstatt, eine Gartenbahn und ein 126 Jahre altes Turmuhrwerk.

Hinweis: Die in der folgenden Bildergalerie verwendeten Bilder können Darstellungen mit Kunstblut und simulierten Verletzungen zeigen. Empfindlichen Personen raten wir davon ab, die Bildergalerie anzuschauen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de – Filmbeitrag folgt