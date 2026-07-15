Rennerod: Gebäudeexplosion in der Nacht – Bewohner schwer verletzt, Nachbarhäuser beschädigt

(wS/red) Rennerod / Westerwald 15.07.2026 | Eine schwere Explosion hat in der Nacht zum heutigen Mittwoch ein Einfamilienhaus in Rennerod im Westerwaldkreis teilweise zum Einstürzen gebracht. Der 39-jährige Bewohner wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Zwei Nachbargebäude wurden ebenfalls beschädigt.

Wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilte, kam es gegen 1.40 Uhr zu einer Verpuffung innerhalb des Einfamilienhauses in der Holzbachstraße. Eine Außenwand wurde dabei stark beschädigt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Die Feuerwehr wurde mit dem Alarmstichwort „Gebäudeexplosion“ alarmiert und bestätigte vor Ort das Ausmaß der Zerstörung. „Wir haben hier ein Einfamilienhaus, was teileingestürzt ist“, sagte Florian Fries, Pressesprecher der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rennerod, gegenüber wirSiegen.de. Das Gebäude befinde sich in unmittelbarer Nähe zu einer Gaststätte, die umgehend geräumt worden sei. Messungen auf einen möglichen Gasaustritt seien jedoch negativ verlaufen.

Der 39-jährige Bewohner war zum Zeitpunkt der Explosion die einzige Person im Haus. Er wurde schwer verletzt auf der Straße angetroffen und sofort vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber aus Mainz in eine Klinik gebracht.

Besonders hob Fries die Rolle eines Ersthelfers hervor: Ein Angehöriger der Berufsfeuerwehr Koblenz sei bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort gewesen und habe die Lage sehr detailliert geschildert. „Insofern war beim Ausrücken uns schon klar, dass es sich tatsächlich hier um eine Gebäudeexplosion handelt“, so Fries.

Insgesamt waren 41 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Hinzu kamen der Regelrettungsdienst, die Polizei, der Energieversorger sowie das Technische Hilfswerk (THW). Die Bundesstraße 54 musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen soll die Einsatzstelle an die Polizei zur Ursachenermittlung übergeben werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de