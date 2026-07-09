Siegen: Kleiner Ayoub kommt am Hochzeitstag seiner Eltern zur Welt – und ist das 1000. Baby am Jung-Stilling

(wS/dia) Siegen 09.07.2026 | In der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen ist ein besonderes Jubiläum erreicht worden: Mit dem kleinen Ayoub erblickte das 1000. Baby des Jahres 2026 das Licht der Welt. Für seine Eltern Huma und Obaid Alakozai aus Kreuztal-Buschhütten ist der 4. Juli damit gleich in doppelter Hinsicht ein unvergesslicher Tag – denn ihr Sohn kam ausgerechnet an ihrem ersten Hochzeitstag zur Welt.

Ganz so, als hätte er gleich für zwei Feieranlässe an einem Tag sorgen wollen, ließ sich Ayoub bis nach Mitternacht Zeit. Um 1:45 Uhr durften die frischgebackenen Eltern ihr Erstgeborenes schließlich stolz in den Armen halten. Der Junge kam per Kaiserschnitt zur Welt und brachte bei seiner Geburt 3.900 Gramm auf die Waage, bei einer Größe von 54 Zentimetern. Schon bald darf es für Mutter und Sohn nach Hause gehen.

Mit der Familie freute sich das Team um Chefärztin Dr. Flutura Dede, das der Familie mit Geschenken und herzlichen Worten gratulierte. Dede ordnet das Ereignis auch mit Blick auf die bundesweite Entwicklung ein: „Laut Statistischem Bundesamt ist die Geburtenrate im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 1997 gesunken. Deshalb freut es uns umso mehr, dass uns so viele Elternpaare ihr Vertrauen schenken und sie sich für unsere Klinik entscheiden. Das zeigt uns, dass unser Konzept der familienorientierten Geburtshilfe mit höchster Sicherheit für Mutter und Kind aufgeht.“

Die Zeichen an der Geburtsstation am Rosterberg stehen seit Jahren auf Wachstum. Im vergangenen Jahr kamen im Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus insgesamt 2.099 Babys zur Welt – mit 2.024 Geburten wurde dabei erneut die 2.000er-Marke überschritten. Unter den Neugeborenen waren 69 Zwillingspaare und dreimal Drillinge. Auch im laufenden Jahr 2026 verzeichnet das Team bereits 36 Zwillingsgeburten sowie eine Drillingsgeburt.

Die Expertise der Abteilung ist weit über die Grenzen Siegens hinaus bekannt – unter anderem durch das angeschlossene Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe (Level I). So entbinden am „Stilling“ nicht nur Mütter aus Nordrhein-Westfalen, sondern auch aus dem benachbarten Rheinland-Pfalz und aus Hessen. Die steigenden Geburtenzahlen bedeuten für das Team viel Arbeit, die es hochmotiviert angeht. Chefärztin Dr. Flutura Dede betont: „Für die großen Einsätze der Hebammen, Krankenschwestern und Ärzte bedanke ich mich ganz herzlich.“

Ayoub ist das 1000. Baby, das in diesem Jahr in der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen das Licht der Welt erblickte. Mit Mutter Huma und Vater Obaid Alakozai freuen sich (von links) Chefärztin Dr. Flutura Dede, Assistenzärztin Dr. Simone Liebhäuser, die pflegerische Leitung Steffi Panz und Hebamme Adriana Hausmann.