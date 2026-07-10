Sommerferien in Hilchenbach: Kinder- und Jugendbüro bietet vielfältiges Ferienprogramm 2026

(wS/hi) Hilchenbach 10.07.2026 | In den Sommerferien 2026 erwartet Kinder, Jugendliche und Familien in Hilchenbach ein abwechslungsreiches und vielseitiges Ferienprogramm. Vom 20. Juli bis zum 3. September bietet das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Hilchenbach gemeinsam mit zahlreichen Vereinen, Verbänden und weiteren Kooperationspartnern ein umfangreiches Angebot, das Bewegung, Kreativität, Naturerlebnisse und gemeinschaftliche Aktivitäten miteinander verbindet.

Den Auftakt der Ferienspiele bildet der beliebte Hilchenbacher Bauspielplatz mit dem Motto „Piraten Ahoi!“, der Kindern im Alter von 7 bis 13 Jahren eine Woche lang die Möglichkeit bietet, gemeinsam zu bauen, zu spielen und Abenteuer zu erleben. Ebenfalls zu den Höhepunkten des Programms zählt ein Familienausflug in den Panorama Park am 23. Juli, der generationsübergreifend gemeinsame Ferienerlebnisse ermöglicht.

Natur- und Umweltangebote als Schwerpunkt

Ein besonderer Schwerpunkt des diesjährigen Programms liegt auf Natur- und Umweltangeboten. So laden unter anderem die Veranstaltungen „Es summt und brummt auf der Wildwiese“, „KI + DU: Mission Save the Planet“, die CO₂-Forscherwerkstatt, „Alles Unkraut oder was?“ sowie die Forscherwerkstatt „Alles rund um Wind & Wetter“ dazu ein, die Natur spielerisch zu entdecken und sich mit Umwelt- und Klimathemen auseinanderzusetzen. Ergänzt wird dieses Angebot durch die Erlebnistage Hilchenbach mit Hochseilgarten, Slackline, Hüttenbau, Bogenschießen, Schatzsuche und weiteren Aktionen in der Natur. Auch Waldgeflüster und Ponyzauber sowie das Sommer-Schnitzen mit dem Ranger stehen auf dem Programm.

Sport, Bewegung und Kreativität

Auch sportlich Interessierte kommen auf ihre Kosten: Neben Leichtathletik, Tennis, Trampolinspringen und Schnitzen stehen mit den regelmäßigen Angeboten im Dirtbikepark – darunter „Ride your Bike“ sowie der „Push your Bike – Dirtbike-Contest“ – attraktive Bewegungsangebote auf dem Programm. Die Rote-Söckchen-Fußballwoche richtet sich an die jüngsten Sportlerinnen und Sportler im Alter von 5 bis 7 Jahren.

Darüber hinaus bieten zahlreiche kreative und kulturelle Veranstaltungen Gelegenheit, neue Interessen zu entdecken. Dazu gehören unter anderem Kinderchor-Schnupperproben, ein Rap-Workshop mit Mic und Mind, Lego-Bau-Aktionen in der KMD-Lounge, Pen-and-Paper-Rollenspielgruppen, Schach-Schnupperkurse, Kochen mit den Landfrauen sowie das Angebot „QueerSpace – Let’s make a Zine!“. Im Jugendzentrum JUZ Nolimits Dahlbruch finden regelmäßig offene Treffs statt, und der Kidstreff im Jugendzentrum Hilchenbach bietet ebenfalls einen Anlaufpunkt für Jugendliche.

Jugendfreizeit an der Ostsee

Ein besonderes Ferienerlebnis stellt die Jugendfreizeit nach Eckernförde an der Ostsee dar, die Jugendlichen im Alter von 11 bis 18 Jahren vom 8. bis 16. August mehrere gemeinsame Ferientage mit einem abwechslungsreichen Freizeitprogramm ermöglicht.

Anmeldung und Informationen

Das vollständige Programm sowie alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen und Anmeldungen sind unter www.kjb-angebote.de abrufbar. Zur Online-Buchung ist einmalig ein kostenloses Konto erforderlich. Für Fragen steht das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Hilchenbach unter kjb-angebote@hilchenbach.de und telefonisch unter 02733 288-124 gerne zur Verfügung.

Die Ferienspiele finden in Kooperation mit Vereinen und Verbänden und weiteren Anbietern statt.

Pascal Benfer vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt Hilchenbach präsentiert den druckfrischen Flyer mit den Ferienangeboten 2026. Foto: Stadt Hilchenbach