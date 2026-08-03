Zwei 19-Jährige stürzen mit E-Scooter in Neunkirchen – Polizei hat Zweifel an Version des Fahrers

(wS/ots) Neunkirchen 03.08.2026 | Am Sonntagabend (02. August) sind zwei 19-Jährige bei einem E-Scooter-Unfall in der Mühlenbergstraße in Neunkirchen leicht verletzt worden. Die Umstände des Unfalls geben der Polizei allerdings Rätsel auf: Die Aussagen des Fahrers weisen nach Angaben der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehrere Widersprüche auf.

Der Unfall ereignete sich gegen 17:55 Uhr. Der 19-jährige Fahrer war mit einer gleichaltrigen Mitfahrerin auf dem E-Scooter unterwegs – was grundsätzlich nicht erlaubt ist, da E-Scooter nur für eine Person zugelassen sind. Die beiden befuhren die Mühlenbergstraße aus Richtung Hohenseelbachstraße.

Nach Aussage des jungen Mannes sei ihnen ein weißer Pkw mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien entgegengekommen. Die Geschwindigkeit der weißen Limousine habe nach seiner Einschätzung rund 100 km/h betragen. Das Fahrzeug konnte er nicht näher beschreiben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe er nach rechts ausweichen müssen und sei dabei in den Schotterbereich am Straßenrand geraten. Dort kam es dann zum Sturz, bei dem sich beide leicht verletzten. Zu einer Kollision mit dem Pkw sei es nicht gekommen. Das weiße Fahrzeug sei mit unverminderter Geschwindigkeit weiter in Richtung Hohenseelbachstraße gefahren und dort nach links abgebogen.

Allerdings stellte die Polizei bei der Unfallaufnahme Unstimmigkeiten fest: Die Aussagen des 19-jährigen Fahrers wiesen mehrfach Widersprüche auf. Zudem konnten in dem Schotterfeld keine zum beschriebenen Ausweichmanöver passenden Fahrspuren des E-Scooters gefunden werden. Ob der beschriebene weiße Pkw tatsächlich eine Rolle bei dem Unfallgeschehen gespielt hat, ist daher Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei der Unfallaufnahme wurde außerdem festgestellt, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz besaß. Gegen den 19-Jährigen wird nun sowohl wegen der verbotswidrigen Mitnahme einer Mitfahrerin als auch wegen des fehlenden Versicherungsschutzes ermittelt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder zu dem beschriebenen weißen Pkw machen können, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Symbolfoto