Fahrradsturz nach Dorffest in Krombach: 56-Jähriger am nächsten Morgen in Lebensgefahr – Rettungshubschrauber im Einsatz

(wS/ots) Kreuztal – Krombach 03.08.2026 | Am Samstagmorgen (01. August) ist die Polizei um Unterstützung bei der Landehilfe eines Notarzteinsatzes gebeten worden. Erst im Nachgang kommt heraus, dass der 56-jährige Patient am Abend vorher gestürzt sein dürfte.

Der Notarzt wurde gerufen, da der 56jährige Mann an seiner Wohnanschrift in Krombach plötzlich leblos zusammensackte. Die Polizei unterstützte bei dem Einsatz.

Der Mann wurde anschließend mit Verdacht auf Lebensgefahr einem Krankenhaus zugeführt.

Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, war der 56-Jährige am Abend vorher auf einem Dorffest gewesen. Gegen 22 Uhr sei er dann mit dem Fahrrad nach Hause gekommen. Kurz vor der Wohnanschrift in der Straße „Am Alten Heck“ dürfte er dann zu Fall gekommen und sich eine Kopfplatzwunde zugezogen haben. Ob er bei dem Sturzgeschehen zu Fuß ging oder auf dem Rad saß, ist derzeit noch unklar.

Was zunächst nicht so schlimm aussah, führte am nächsten Morgen zu dem Notarzteinsatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Zustand des 56-Jährigen stabil und er befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallhergang aufgenommen. Bislang geht die Polizei von einem Alleinunfall aus; Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer liegen nicht vor.

Die Ermittler bitten Zeugen, die möglicherweise das Unfallgeschehen an dem Freitagabend beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02732/909-0 zu melden

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