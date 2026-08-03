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26-Jähriger stirbt bei Motorradunfall auf der L 728 bei Brachthausen – Polizei bittet um Hinweise

3. August 20261.1k
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(wS/ots) Kirchhundem 03.08.2026 | Bei einem schweren Motorradunfall auf der L 728 zwischen Hilchenbach und Kirchhundem-Brachthausen ist am Sonntagabend (2. August) ein 26-jähriger Mann ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und sucht nun Zeugen.

Der Unfall ereignete sich gegen 18:35 Uhr. Der 26-Jährige aus Lennestadt war mit seinem Motorrad auf der L 728 aus Richtung Hilchenbach kommend in Fahrtrichtung Brachthausen unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Sein Motorrad wurde anschließend über die Fahrbahn geschleudert.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen kam für den jungen Mann jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden liegt nach Polizeiangaben im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Olpe sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02761 9269-0 zu melden.

Foto: wirSiegen.de

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