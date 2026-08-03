„Ein klein bisschen getrunken“ – 19-Jähriger fährt in Grissenbach Baum um und landet auf Wiese

(wS/ots) Netphen 03.08.2026 | Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Samstagmorgen (1. August) auf der L 719 in Netphen-Grissenbach von der Fahrbahn abgekommen. Dabei fuhr er einen Baum um und landete mit seinem VW Golf auf einer angrenzenden Wiese. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, hatte der junge Mann erheblich zu viel Alkohol getrunken.

Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr in der Ortsdurchfahrt. Der 19-Jährige war mit seinem Golf von Deutz kommend in Richtung Walpersdorf unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam er auf einer langgezogenen Geraden nach rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und fuhr diesen um. Anschließend rutschte der Golf mitsamt dem umgestürzten Baum eine Böschung hinab und kam auf einer Wiese zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten sofort starken Alkoholgeruch. Der junge Mann räumte ein, „ein bisschen Alkohol“ getrunken zu haben. Der anschließende Atemalkoholtest ergab allerdings einen Wert von 1,8 Promille – deutlich mehr als nur „ein klein bisschen“.

Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Dort wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen, um die Blutalkoholkonzentration exakt zu bestimmen. Sein total beschädigter Golf musste von einem Abschleppunternehmen aus der Wiese gezogen und abtransportiert werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 9.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des 19-Jährigen noch vor Ort sicher.

Gerade mit Blick auf die zahlreichen Sommerfeste, die derzeit in der Region stattfinden, appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer: „Wenn Alkohol im Spiel ist, dann ist das Auto aus dem Spiel raus.“

In der Ortsdurchfahrt Grissenbach kam ein 19-Jähriger mit seinem VW Golf von der L 719 ab und fuhr dabei einen Baum um. Ein Atemalkoholtest ergab 1,8 Promille. Foto: Polizei Siegen-Wittgenstein