Zwei Einbrüche, zwei Diebstahlsdelikte an Baustellenfahrzeugen und mehrere Sachbeschädigungen

(wS/ots) Bad Berleburg-Arfeld / Bad Berleburg-Wingeshausen / Bad

Berleburg-Aue 03.08.2026 | Am Wochenende kam es in umliegenden Bad Berleburger Ortschaften zu mehreren

Eigentumsdelikten sowie Sachbeschädigungen.

In Arfeld brachen nach jetzigem Kenntnisstand unbekannte Täter im Verlauf des Samstags (01. August) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhausen in der Kreuzstraße ein. In der Wohnung entwendeten die Eindringlinge Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich. Der Tatzeitraum liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 13:00 und 21:30 Uhr.

Ebenfalls in Arfeld entwendeten Unbekannte von einem Bagger in der Stedenhofstraße nahe des dortigen Feuerwehrgerätehauses einen sogenannten hydraulischen Schnellwechsler. Dabei handelt es sich um eine Kupplung, mit deren Hilfe Anbaugeräte schnell an Baggerarmen an- beziehungsweite abmontiert werden können.

In Raumland in der Straße „Am Böhl“ schlugen ebenfalls Täter zu und entwendete auch von einem dortigen Bagger den hydraulischen Schnellwechsler. Beide Fahrzeuge gehören zu einer gemeinsamen Baukolonne. Der Beuteschaden beträgt jeweils mehrere tausend Euro. Die beiden Taten dürften im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (01. August; 15:00 Uhr) und Sonntagnachmittag (14:00 Uhr) stattgefunden haben.

In Wingeshausen kam es zudem noch zu zwei weiteren Vorkommnissen. Unbekannte sind in der Zeit zwischen dem 27.07.2026 und dem Sonntagmorgen (02. August; 09:00 Uhr) in eine Jagdhütte im Bereich des Weidiger Wegs gewaltsam eingedrungen. In der Hütte beschädigten sie einiges an Inventar. Ob etwas entwendet wurde, kann zurzeit noch nicht gesagt werden. Bereits am Vortag wurde ein Scheuneneinbruch im Casimirstal angezeigt. Diesbezüglich liegen der Polizei mittlerweile weitere Hinweise vor. Demnach sei in der Nacht zum Samstag (01. August) gegen 03:15 Uhr ein Pick-Up, vermutlich besetzt mit zwei Personen, zur Scheune gefahren. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen VW mit einer silberfarbenen Kiste auf der Ladefläche gehandelt haben. Die Täter gelangten auch hier gewaltsam in die Scheune und durchsuchten offenbar das Innere. Hier steht ebenfalls nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Die Polizei erhielt erst in den Morgenstunden Kenntnis von den Vorkommnissen an der Scheune.

Die beiden Taten aus Wingeshausen könnten mit einer weiteren Sachbeschädigung in Aue zusammenhängen. In der Zeit zwischen Freitagabend (31. Juli; 22:30 Uhr) und Samstagnachmittag (14:00 Uhr) kam es zu einer Sachbeschädigung im Bereich eines Bauernhofes oberhalb von Aue im Sehlbergweg. Hier gelangten Unbekannte ebenfalls gewaltsam in mehrere Scheunen des Hofes und verwüsteten diese.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02751/909-0 zu melden.

Symbolfoto: Tim Reckmann / pixelio.de