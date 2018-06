Weltmeisterschaft in Helberhausen – Abendfriedenarena des Seniorenheims verbindet Jung und Alt

(wS/red) Hilchenbach 28.06.2018 | Auch wenn die Fußballweltmeisterschaft für das deutsche Team seit gestern zu Ende ist, geht sie für die Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Angehörigen des Seniorensitzes Haus Abendfrieden in Hilchenbach-Helberhausen munter weiter – und zwar in der extra dafür errichten „Abendfrieden-Arena“, einem extra zu diesem Zweck angeschafften Festzelt vor der Einrichtung.

„Wir wollten unseren Bewohnern zu diesem weltweiten Fußballfest vor Ort etwas Besonderes bieten“, beschreibt Dr. Peter Neuhaus für das Organisationsteam die Idee für das unkonventionelle Event: „Es ist wohl nicht zuviel behauptet, dass das Haus Abendfrieden die einzige Seniorenwohnstätte in ganz Südwestfalen mit einem solchen Angebot ist. Die Resonanz bei Bewohnern, Angehörigen, Mitarbeitern und Besuchern aus dem Ortsteil Helberhausen ist hervorragend.“

Seit Spielbeginn am 14. Juni werden alle nachmittags stattfindenden WM-Spiele in der Abendfrieden-Arena auf einem Großbildschirm übertragen. Dazu gibt es gekühlte Getränke und zum Abendessen Brühwürstchen und Gegrilltes. Die Haustechnik sorgt für den reibungslosen technischen Ablauf, das Küchenteam für das kulinarische Angebot, die soziale Betreuung und Pflege kümmert sich um das Wohlbefinden der Fußballfans.

„Für uns ist nicht so wichtig, wer bei der WM den Sieg davonträgt“, erläutern Pflegedienstleiterin Irina Reidel und Qualitätsmanager David Blechert: „Uns kommt es darauf an, unsere Bewohner mit ihren Interessen mitten im Leben ‚abzuholen‘. Für viele Bewohner gehören Fußballweltmeisterschaften zur eigenen Lebensgeschichte hinzu – spätestens seit dem ‚Wunder von Bern‘. Damit sind viele Erinnerungen verbunden. Außerdem verbinden wir die Menschen im Haus Abendfrieden mit den Einwohnern von Helberhausen. Auch Jung und Alt kommen zusammen. Damit haben wir alles zusammen, was Sportereignisse so wichtig macht: Freude, Gemeinschaft, Begegnung.“

Auch ein Mitarbeitergrillen war Teil des Programms: „Beim Deutschlandspiel gegen Schweden fand ein kleines Betriebsfest statt. Die Arena platzte aus allen Nähten“, so noch einmal Dr. Neuhaus. „Kurze Zeit später platzte unser Traum vom Weltmeister Deutschland.“ Aber, so setzt er hinzu: „Das macht nichts. Die Abendfrieden-Arena bleibt selbstverständlich geöffnet bis zum Finale am 15. Juli – und dann freuen wir uns gemeinsam mit dem neuen Weltmeister, wie immer er auf heißen mag.“

Fotos: Peter Neuhaus

