29-jährige PKW-Fahrerin nach Unfall auf der HTS schwer verletzt

(wS/mg) Siegen 04.07.2018 | Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend auf der HTS kurz vor der Anschlussstelle Eiserfeld in Fahrtrichtung Niederschelden. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr eine 29-jährige Mazda-Fahrerin ungebremst auf das Heck einer 60-jährigen VW-Fahrerin auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde die VW-Fahrerin leicht und die Mazda-Fahrerin schwer verletzt mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Ein kleiner Hund, der sich in dem Mazda befand, wurde von der Polizei mit auf die Leitstelle genommen, wo er anschließend in tierärztliche Betreuung gegeben wurde. Der Mazda erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden. Die HTS wurde während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme voll gesperrt und von der Feuerwehr ausgeleuchtet.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

