Aufmerksame Freudenbergerin beobachtet Einbrecher

(wS/ots) Freudenberg 19.07.2018 | Eine aufmerksame Freudenberger Anwohnerin beobachtete in der Nacht zu Donnerstag gegen 02.30 Uhr in der Trulichstraße zwei männliche Personen, wie diese dort um ein Haus herumschlichen und versuchten, verschlossene Garagentüren mit Gewalteinwirkung zu öffnen. Die deshalb alarmierte Polizei konnte die beiden verdächtigen 18 bzw. 19 Jahre alten Männer im Rahmen der Fahndung stellen. Bei der Durchsuchung der beiden Freudenberger wurden in einem mitgeführten Rucksack diverses Einbruchswerkzeug und Arbeitshandschuhe aufgefunden und von den Beamten sichergestellt. Gegen das Duo wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das Kriminalkommissariat ermittelt.

