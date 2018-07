FMR-Cup ab Donnerstag: Offensivgeist wird besonders belohnt

(wS/red) Wilnsdorf-Gernsdorf 09.07.2018 | Einmal Oberliga, einmal Verbandsliga, einmal Landesliga, viermal Bezirksliga sowie einmal A-Kreisliga: Das Teilnehmerfeld des diesjährigen FMR-Cups am Henneberg, den der TSV Weißtal ausrichtet, ist qualitativ so hochwertig wie nie zuvor und verspricht jede Menge guten Fußball von Donnerstag bis Samstag.

Das ranghöchste Team stellen die Sportfreunde Siegen, die am Freitag in das Vorbereitungsturnier einsteigen und dabei in der Gruppe B auf den VfL Bad Berleburg (Landesliga) sowie die beiden Bezirksligisten SuS Niederschelden und Fortuna Freudenberg treffen. Der Oberligist nimmt schon seit der ganzen Wochen ebenfalls an einem Turnier in Wallmenroth teil, Angst, dass die Siegener mit einer B-Elf kommen, braucht aber niemand zu haben: „Es entscheidet sich am Donnerstag im Halbfinale, ob wir in Wallmenroth am Freitag das Spiel um Platz drei oder am Samstag das Finale spielen. Dementsprechend werden wir an einem Tag unseren Kader teilen, am anderen Tag mit der vollen Kapelle nach Gernsdorf kommen. Wir freuen uns auf dieses Kräftemessen, es ist ein wichtiger Baustein in unserer Vorbereitung“, erklärt SFS-Trainer Dominik Dapprich, der den Sportfreunde-Fans dann erstmals auch im Siegerland seinen neuen Kader präsentieren wird.

Los geht das Turnier schon am Donnerstag mit der Gruppe A, wenn sich ab 18.30 Uhr Gastgeber TSV Weißtal mit dem TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf duelliert. Der A-Kreisligist ist seit 2014 permanent am Henneberg am Start: „Das ist uns auch ein ganz wichtiges Anliegen. Wir freuen uns immer wieder, den Nachbarn bei uns begrüßen zu können“, sagt Organisator Stefan Stark, der auch am Modus festhält. „Die Spieldauer von 2×25 Minuten hat sich bewährt und ist für die Trainer in der Testphase sehr attraktiv. Wir haben pro Abend nun auch eine Mannschaft mehr dabei, die Gruppenstärke auf vier Vereine erhöht. Ich denke, dass ist auch für die Zuschauer interessant, denn wann sieht man einmal so viele Vereine in kurzer Zeit auf einmal?“ Nach dem Eröffnungsspiel treffen dann um um 19.30 Uhr der SSV Langenaubach und Bezirksligist SG Hickengrund aufeinander. Die „Hicken“ gehören ebenfalls schon seit Jahren zum Inventar, während der hessische Verbandsligist erstmals teilnimmt. „Es ist ein sportlich anspruchsvolles Turnier, wo man in kurzer Zeit gegen verschiedene Mannschaften mit unterschiedlichen Spielstilen spielt“, betont der im Siegerland bekannte Trainer Tobias Danecker, der selbst in Hickengrund, Weißtal und Siegen aktiv war und sich auf ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten freut.

Vier Begegnungen am Donnerstag, vier am Freitag und die restlichen Vorrundenspiele finden dann am Samstag ab 13 Uhr statt, während das Finale für 18 Uhr geplant ist. „Auch wenn die Ferien am Wochenende beginnen und wir mit dem Firmenlauf am Donnerstag eine große Konkurrenz haben, hoffe ich doch, dass sich der große Aufwand für unseren Verein wieder lohnt und viele Zuschauer den Weg nach Gernsdorf finden. Dieses Teilnehmerfeld mit vielen überkreislich spielenden Klubs sollte jeden Fußballfan im Siegerland und in der Umgebung ansprechen“, hofft Vorstandsmitglied Carsten Schmidt auf eine ordentliche Resonanz, der auf eine bestens präparierte Henneberg-Arena verweisen kann, schließlich wurde das neue Kunstgrün erst vor knapp zehn Monaten verlegt. „Auch für die Kinder haben wir für alle drei Tage eine Hüpfburg organisiert, der kleine Spielplatz mit Sandkasten, Rutsche und Kletterwand ist auch wieder gut in Schuss und natürlich geht es an allen drei Tagen auch leckere Pommes, Wurst, Fleisch und Getränke“, so Schmidt, der nochmals auf die etwas veränderte Wegstrecke hinweist: Der Ortseingang in Gernsdorf (aus Richtung Rudersdorf) ist leider noch gesperrt, sodass die Anreise mit dem Auto zwingend über Salchendorf und Irmgarteichen erfolgen muss, was etwa zehn Minuten mehr Zeit in Anspruch nehmen wird.

Der Veranstalter hat neben den Preisgeldern (insgesamt 1250€) – der Sieger erhält den Wanderpokal und eine Prämie in Höhe von 500€ – noch ein besonderes Schmankerl ausgerufen: „Wir wollen offensiven Fußball mit vielen Toren sehen. Daher bekommt das Team, welches die meisten Treffer erzielt noch 200€ zusätzlich für die Mannschaftskasse“, hofft Turnierleiter Stark auf jede Menge „Buden“ ab Donnerstag.

Hier der Spielplan für den FMR-Cup 2018

Gruppe A (Donnerstag und Samstag)

Do., 18.30 Uhr TSV Weißtal – TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf

Do., 19.30 Uhr SSV Langenaubach – SG Hickengrund

Do., 20.30 Uhr TuS Wilnsdorf/W. – SSV Langenaubach

Do., 21.30 Uhr SG Hickengrund – TSV Weißtal

Sa., 13.00 Uhr TuS Wilnsdorf/W. – SG Hickengrund

Sa., 15.00 Uhr TSV Weißtal – SSV Langenaubach

Gruppe B (Freitag und Samstag)

Fr., 18.00 Uhr Sportfreunde Siegen – SuS Niederschelden

Fr., 19.00 Uhr VfL Bad Berleburg – Fortuna Freudenberg

Fr., 20.00 Uhr Sportfreunde Siegen – VfL Bad Berleburg

Fr., 21.00 Uhr Fortuna Freudenberg – SuS Niederschelden

Sa., 14.00 Uhr Sportfreunde Siegen – Fortuna Freudenberg

Sa., 16.00 Uhr SuS Niederschelden – VfL Bad Berleburg

Finalspiele (Samstag)

17.00 Uhr Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B

18.00 Uhr Erster Gruppe A – Erster Gruppe B

.

