Pferd auf abendlichem Ausflug in der Kreuztaler Innenstadt

(wS/red) Kreuztal 10.07.2018 | Ein abendlicher Ausflug eines Pferdes in die Kreuztaler Innenstadt endete am Montagabend mit einer ungeplanten Begegnung mit der Feuerwehr.

Da wunderten sich die Kameraden des Löschzugs Kreuztal nicht schlecht, als nach beendetem Übungsabend am Gerätehaus Leystraße Hufenklappern zu vernehmen war: Ein Pferd hatte sich aus seinem zwei Tage zuvor neu bezogenen Quartier im Reitstall Hubensgut selbstständig gemacht, um die Umgebung zu erkunden. Bis auf die Siegener Straße schaffte es das Tier, ohne von Menschen weiter aufgehalten zu werden, die neue Heimatstadt kennenzulernen. Ob es in Erwartung einer willkomenen Wegzehrung schließlich genau in den „Heugraben“ abbog, war nicht ermittelbar.

Während die Feuerwehr mit dem Einsatzleitwagen Richtung Bahnhofstraße fuhr, um dem Pferd gegebenenfalls den Weg abzuschneiden, hatte eine entschlossene Pferdeliebhaberin bereits reagiert und den Ausreißer mit dem Gürtel eines Passanten dort provisorisch fixiert. Die Feuerwehr half schließlich noch mit einer Arbeitsleine, um dem Pferd einen gefahrenlosen Nachhauseweg in menschlicher Begleitung zurück in den Liesewald zu garantieren.