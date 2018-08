Diakonie in Südwestfalen bietet Infoabende für potentielle Pflegeeltern

(wS/red) Siegen 22.08.2018 | Kindern Geborgenheit und ein Zuhause geben

Pflegekinderdienst der Diakonie in Südwestfalen und Sozialdienst Katholischer Frauen bietet sechs Schulungstermine für potentielle Pflegefamilien an.

Wer sich vorstellen kann ein Pflegekind aufzunehmen, kann sich an einem der folgenden Termine über die dafür erforderlichen Abläufe informieren: 4., 11., 18. und 25. September sowie 9. Oktober, jeweils 19 Uhr, sowie den 6. Oktober um 9 Uhr. Die Schulungen finden in der Siegener Villa Fuchs, Bismarckstraße 55, statt. Dort geben der Pflegekinderdienst der Diakonie in Südwestfalen und der Sozialdienst Katholischer Frauen einen Überblick über Voraussetzungen, die Pflegeeltern mitbringen müssen und informieren über Aufgaben, Bewerbungs- und Vermittlungsmaßnahmen.

Werden Kinder und Jugendliche von ihren Eltern nicht nach ihren Bedürfnissen versorgt, sind sie auf Menschen angewiesen, die sich liebevoll um sie kümmern. Pflegeeltern können ihnen ein stabiles und familiäres Umfeld bieten, ihnen ein unbeschwertes Leben ermöglichen. Wer ein Pflegekind betreuen möchte, braucht Geduld, Belastbarkeit und ein besonders Einfühlungsvermögen. Denn die Mädchen und Jungen bringen ihre eigene Lebensgeschichte mit, haben unterschiedliches erlebt, brauchen Zeit. Gleichzeitig bedeutet es für Pflegeltern, eine schöne und bereichernde Aufgabe zu haben. Pflegekinder können nicht nur in klassischen Familien ein Zuhause finden, sondern auch bei unverheirateten oder gleichgeschlechtlichen Paaren sowie bei Alleinstehenden.

Wer Interesse daran hat, einem Mädchen oder Jungen für eine kurze Zeit oder länger ein Zuhause zu geben und an der Schulung teilzunehmen, kann sich telefonisch bei Daniela Herling oder Christina Bugge unter 0271 – 681961-30 sowie unter 0271 – 681961-31 oder per Mail an pflegekinderdienst@diakonie-siegen.de anmelden.

Foto: Diakonie Südwestfalen

