Hilchenbach – Glühweinwanderung mit Helga Weber

(wS/red) Hilchenbach 07.11.2018 | Glühweinwanderung mit Helga Weber, dann Einkehr ins Lokal



Als letzte Erlebnisführung in diesem Jahr findet am 17. November eine Glühweinwanderung mit Helga Weber statt. Um 14 Uhr geht es los. Unter der Führung der Wanderwartin der SGV Abteilung Hilchenbach ziehen alle fröhlichen und durstigen Wanderer los, um sich auf etwa 6 km die Füße zu vertreten und warm zu laufen. Das Ende der Wanderung wird wieder am Marktplatz sein. Dort kehrt die Wandergruppe dann bei einem der gastronomischen Betriebe ein.

Den Teilnehmenden entstehen Kosten für die Einkehr und den Glühwein. Für die Wanderung sollen die Wanderer ein Trinkgefäß mitbringen.

Anmeldungen nimmt ab sofort Helga Weber unter Telefon 02733/7684 oder per E-Mail an helgaweber21@gmx.de entgegen.

Mit dieser Glühweinwanderung beendet die Touristikinformation der Stadt Hilchenbach die diesjährige Saison der Erlebnisführungen. Insgesamt ist die Resonanz positiv. Susanne Träger, die für die Zusammenstellung und Organisation der Erlebnisführungen zuständig ist, freut sich daher schon jetzt auf das nächste Jahr. Einige ganz neue Angebote sind schon in Planung – also kann man sich schon heute auf die Erlebnisführungen 2019 freuen.



