Netphen – Versuchter Einbruch – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Netphen 09.11.2018 | Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe

Am Donnerstag in der Zeit 09.30 und 14.30 versuchten Unbekannte in Netphen-Salchendorf im „Ockersdorf“ über eine rückwärtige Terrassentür in ein Einfamilienhaus gewaltsam einzudringen. Dieser Versuch scheiterte jedoch bzw. führte zu bloßem Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

