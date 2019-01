Wilnsdorf – Bei Einbruch 80.000 € teuren Porsche Macan entwendet

(wS/ots) Wilnsdorf 09.01.2019 | Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein freistehendes Einfamilienhaus in Wilnsdorf in der „Hohe Straße“ ein.

Dabei entwendeten die Einbrecher unter anderem auch den Fahrzeugschlüssel für einen in der Einfahrt des Hauses stehenden vulkangrauen Porsche Macan mit dem amtlichen Kennzeichen SI-VF 8888 und fuhren anschließend mit diesem davon. Die Polizei fahndet jetzt nach dem entwendeten Porsche im Wert von rund 80.000 Euro.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 bittet mögliche Zeugen, denen in der Vergangenheit bzw. in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der „Hohe Straße“ aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0271-7099-0 zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, denen der entwendete Porsche in der Nacht zu Mittwoch irgendwo im Kreisgebiet oder auf der Autobahn aufgefallen ist.

