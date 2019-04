28-jähriger Mann endet nach Imbiss-Randale in Gewahrsamszelle

(wS/ots) Siegen 10.04.2019 | 28-Jähriger mit Eisenstange rastet im Döner Imbiss aus.

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag (09.04.2019) einen Randalierer in der Siegener Innenstadt in Gewahrsam genommen. Gegen 15 Uhr betrat ein 28-jähriger Mann einen am Bahnhofsvorplatz befindlichen Döner-Imbiss und schlug mit einer Eisenstange auf eine gläserne Theke und eine Tür ein.

Der Wüterich, verfolgt von Mitarbeitern des Imbisses, flüchtete nach der Tat in Richtung des Berufskollegs, wo ihn Polizeibeamte in einer Nebenstraße fassten und mit Widerstand in eine Gewahrsamszelle brachten. Die Frage weshalb der 28-Jährige randalierte ist nun Gegenstand des gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsverfahrens.