Vorfahrt missachtet – zwei Verletzte in Siegen

(wS/red) Siegen 10.04.2019| Am Mittwoch morgen kam es in Siegen im Kirchweg Ecke Koblenzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Der Opel Fahrer kam von der Leimbachstraße und wollte in Richtung Eiserfeld links abbiegen, der BMW kam aus Richtung Kirchweg und wollte geradeaus in die Leimbachstraße. Hierbei wurde die Vorfahrt missachtet und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden zwei Personen verletzt und mit Rettungswagen in Siegener Krankenhäuser transportiert. Der Sachschaden befindet sich bei über 10.000 €. Während der Unfallaufnahme und Bergung der beschädigten Fahrzeuge gab es Verkehrsbehinderungen.

Fotos: M.Groß/wirSiegen.de