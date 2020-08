Kreuztaler Hofladen- und Biomarkt am kommenden Samstag

(wS/red) Kreuztal 31.08.2020 | Bitte die Mund/Nase-Masken nicht vergessen!

Kreuztaler Hofladen- und Biomarkt am 05.09.2020 Am kommenden Samstag, den 05. September 2020, findet in Kreuztals Mitte der nächste Hofladen- und Biomarkt statt. Eigentlich sollte der Markt für Biowaren, Selbsterzeugnisse und regionale Produkte an diesem Wochenende aufgrund des Kreuztaler Weindorfes pausieren. Da das Weindorf aber pandemiebedingt in diesem Jahr nicht stattfinden kann, erwartet die Besucherinnen und Besucher in der Kreuztaler Stadtmitte von 08.00 bis 13.00 Uhr wieder das breitgefächerte Angebot des Hofladen- und Biomarktes.

Mit dabei sind diesmal:

👉 BIO-Rind und andere Fleischwaren von der Metzgerei Rönnecke

👉 Gemischtes Hofladensortiment vom Irlenhof Stücher

👉 Kräuter, Gewürze und Tee von KibüWürze

👉 Haushaltswaren und Spielsachen aus Holz

👉 Naturkosmetik und Naturheilmittel von SANA – Naturkosmetik

👉 Bio-Seifen in Demeter-Qualität von Sapoluna

👉 Tiernahrung für Hund, Katze und Pferd

👉 FranzART mit Achtsamkeitsmasken, Kissen und Taschen

Es wird darauf hingewiesen, dass auf dem Marktgelände das Tragen einer Mund-NaseBedeckung erforderlich ist. Weitere Infos zum Hofladen- und Biomarkt sowie zum Kreuztaler Wochenmarkt gibt es auf der Webseite www.Kreuztal.de

