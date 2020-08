Neue Gemeindejugendfeuerwehrwarte in Wilnsdorf ernannt

(wS/red) Wilnsdorf 12.08.2020 | Wechsel in der Jugendarbeit

Zwei Jahre lang haben sie als Gemeindejugendfeuerwehrwarte die Nachwuchsarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr Wilnsdorf koordiniert, nun haben Jessica Strauß, Andree Müller und Christian Müller den Staffelstab an ihre Nachfolger übergeben. Im Rahmen einer Dienstbesprechung am vergangenen Montag wurden die drei von Gemeindebrandinspektor Christian Rogalski, dem Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wilnsdorf, und Wilnsdorfs Bürgermeisterin Christa Schuppler offiziell aus ihren Ämtern entlassen, nachdem sie die Funktionen formal bereits zum 30. Juni abgegeben hatten. „Bei Ihnen wusste ich unsere elf Jugendfeuerwehren in guten Händen“, würdigte Bürgermeisterin Schuppler den ehrenamtlichen Einsatz im Nachwuchsbereich, „danke, dass Sie diese verantwortungsvollen Funktionen so vorbildlich wahrgenommen haben“.

Seit 1. Juli hat Martina Zimmermann das Amt der Gemeindejugendfeuerwehrwartin inne. Ihr zur Seite steht Nils Hartmann, der bereits selbst als Gemeindejugendfeuerwehrwart aktiv war. Dass sich Martina Zimmermann dieser Herausforderung stellt, freute Feuerwehrleiter Rogalski besonders. Bei der Nachfolgersuche sei sie sehr schnell als Wunschkandidatin der Wehrleitung geführt worden, „ihre tolle Leistung in der Jugendfeuerwehr Niederdielfen qualifiziert sie bestens für die Arbeit auf der Gemeindeebene“, zeigte sich Rogalski überzeugt. Bürgermeisterin Schuppler dankte den beiden neuen Gemeindejugendfeuerwehrwarten für die Bereitschaft, diese wichtige Funktion zu übernehmen. „Unsere elf Jugendfeuerwehren bieten die besten Grundlagen, Nachwuchs für die aktiven Einheiten zu gewinnen“, richtete sich Schuppler an die neuen Funktionsträger, „danke, dass Sie sich nun dafür einsetzen“.

Feuerwehrleiter Christian Rogalski gab in der Dienstbesprechung noch eine Personalie aus der Löschgruppe Wilgersdorf bekannt: Seit kurzem ist dort Dennis Emmering als stellvertretender Einheitsleiter aktiv, nachdem sein Vorgänger aufgrund eines Wohnortwechsels aus der Wilgersdorfer Wehr ausgeschieden war.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier