VfL Bochum Fussballschule in Gosenbach vom 31.07. bis 02.08.2020

(wS/red) Siegen-Gosenbach 02.08.2020 | 6. Fußballcamp der VfL-Bochum Fußballschule beim SV Gosenbach

Auch in diesem Jahr kam die Fußballschule des VfL Bochum wieder zum SV Gosenbach. Nach bangen Monaten, ob das Camp auch in diesem Jahr stattfinden kann, war die Begeisterung sowohl beim Verein als auch bei den teilnehmenden 50 Kindern groß. Ein tolles Trainerteam hatte der VfL wieder parat: Manfred „Manni“ Kaltz, Christian Schreier, Dariusz Wosz, Benjamin Adamik, Sebastian Weiberg und Paul Müller standen an drei Trainingstagen auf dem frisch verlegten Grün in Gosenbach.

Neben fußballerischer Entwicklung und taktischem Verständnis kam natürlich auch der Spaß nicht zu kurz. Und auch in den derzeitigen Zeiten, zeigten sowohl Kinder als auch Eltern großes Verständnis und Disziplin für die Auflagen, die seitens des Vereins vorgenommen werden mussten. Benjamin Adamik, neben Dariusz Wosz einer der beiden Leiter der Fußballschule, sagte zum Abschluss des Camps: „Wir haben immer das Gefühl, dass wir zu Freunden fahren wenn wir nach Gosenbach kommen. Und umgekehrt haben wir auch das Gefühl, als Freunde empfangen zu werden.“

Dem kann aus Sicht des SV Gosenbach nichts mehr hinzugefügt werden. Es war wieder ein tolles Wochenende für Groß und Klein in Gosenbach. Und dies wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden: vom 13.-15.08.2021 wird die Fußballschule des VfL Bochum wieder in Gosenbach haltmachen.

