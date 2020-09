78-jähriger Radfahrer von abbiegenden PKW erfasst: Schwer verletzt

(wS/red) Geisweid 19.09.2020 | Am Samstag gegen 17:30 Uhr befuhr eine PKW-Fahrerin die Birlenbacher Straße von Birlenbach kommend in Richtung Geisweid. Kurz vor der Breitscheidstraße überholte die Fahrerin zwei E-Bike-Fahrer um direkt danach in die Breitscheidstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem ersten E-Bike-Fahrer, einem 78-jährigen Mann, der dabei zu Fall kam und sich schwer verletzte. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war auch der Siegener Rettungshubschrauber Christoph25 im Einsatz.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Senior in Krankenhaus verbracht.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de