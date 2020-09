(wS/red) Bad Berleburg 28.09.2020 | Noch freie Plätze bei „102 grüne Karten“

Am Dienstag, 6. Oktober, kommt Sebastian Haupt ins Bürgerhaus am Markt und stellt das Buch „102 grüne Karten zur Rettung der Welt“ vor. In dem Buch werden Informationen und Statistiken zum Klimawandel und dem Zustand der Erde einfach, bunt und anschaulich dargestellt.

Herausgegeben wurde das Buch vom KATAPULT-Magazin, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, trockene Zahlen möglichst modern und interessant darzustellen. Sebastian Haupt ist dort Redakteur.

Die Veranstaltung beginnt am 6. Oktober um 19.00 Uhr im Saal des Bürgerhauses. Dafür gibt es noch freie Plätze. Interessierte sollten sich vorher bei der Stadt Bad Berleburg anmelden: entweder bei Rebecca Dienst (r.dienst@bad-berleburg.de, 02751/923-248) oder bei Ines Wünnemann (i.wuennemann@bad-berleburg.de, 02751/923-253).

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier