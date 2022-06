Weiherbachstraße in Offdilln wird erneuert

(wS/hai) Haiger-Offdilln 08.06.2022 | In der Weiherbachstraße in Offdilln rollen noch in diesem Monat die Bagger an, um neue Leitungen zu verlegen und die Straße grundhaft zu erneuern.

Die Gesamtkosten der umfangreichen Maßnahme, die nach Angaben des Bauamts etwa sechs Monate dauern wird, sind im städtischen Haushalt rund 670.000 Euro vorgesehen. Für die Verlegung der Wasserleitung und die Einbindung der Hausanschlüsse sind im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Haiger allein 170.000 Euro eingeplant.

Da das Haigerer Stadtparlament im vergangenen Jahr entschieden hat, dass keine Beiträge mehr für den Ausbau von Straßen erhoben werden, kommen auf die Anlieger keine Kosten zu.