1.FC Kaan-Marienborn startet am 3. Januar – Tests gegen Hennef und Finnentrop

(wS/fc) Siegen 02.01.2023 | Am 3. Januar startet der 1.FC Kaan-Marienborn in die Vorbereitung auf die Rest-Saison in der Regionalliga West. Neben der herannahenden Teilnahme beim schauinsland reisen Cup in Gummersbach stehen Testspiele gegen den 1.FC Hennef und die SG Finnentrop/Bamenohl an.

Am morgigen Dienstagnachmittag bittet Trainer Thorsten Nehrbauer seinen Kader um 16 Uhr zum ersten Aufgalopp des jungen Jahres. Die erste Woche wird dann mit der Teilnahme am schauinsland reisen Cup in Gummersbach beschlossen. Hier tritt der Regionalliga-Aufsteiger gemeinsam mit Teams wie dem Hamburger SV, dem Karlsruher SC oder Rot-Weiss Essen an. Restkarten können unter info@fc-kaan.de erworben werden.

Für das Ende der zweiten Trainingswoche behält sich das Trainerteam das Einstreuen eines Testspiels vor, alternativ steigt das erste Testspiel dann am

Samstag, dem 21. Januar gegen den FC Hennef um 14 Uhr in Hennef (Sieg).

Im letzten Testspiel empfängt der Regionalliga-Aufsteiger abschließend am Samstag, den 28. Januar den Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl (14 Uhr). Es ist gleichzeitig ein Benefizspiel für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Siegen.

Die Meisterschaft wird schließlich am Samstag, dem 4. Februar, mit dem Heimspiel gegen den SV Lippstadt im Breitenbachtal fortgesetzt, Anstoß wie gewohnt um 14 Uhr.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier