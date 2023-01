16-Jähriger nach Auseinandersetzung schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Bad Berleburg 02.01.2023 | Am frühen Freitagmorgen (27.12.2022) ist es gegen 03:25 Uhr an der Kulturhalle in Dotzlar im Rahmen der Veranstaltung „Bärentanz“ zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach gab es eine Rangelei zwischen mehreren Personen. In Folge dessen stürzte ein 16-Jähriger und schlug mit dem Kopf auf einem Betonkübel auf. Der 16-Jährige verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Siegener Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Zeugen, die an dem Abend zugegen waren und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 02751/909-0 mit der Kriminalpolizei Bad Berleburg in Verbindung zu setzen.

