Fußgängerin an Ampel auf der Freudenberger Straße verletzt

(wS/ots) Siegen 12.01.2023 | Am Mittwochvormittag (11.01.2023) ist eine Fußgängerin auf der Freudenberger Straße an der Einmündung Alcher Straße durch einen Verkehrsunfall verletzt worden. Die 28-Jährige beabsichtigte die Straße an der dortigen Fußgängerampel bei Grün zu überqueren.

Eine herannahende 64-jährige Taxi-Fahrerin erkannte dies und bremste ihr Fahrzeug rechtzeitig ab. Ein ihr nachfolgender 53-jähriger Fahrer eines Kastenwagens registrierte die Situation zu spät. Er kollidierte mit dem vor ihm befindlichen Pkw und schob diesen auf die querende Fußgängerin auf.

Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

