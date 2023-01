Polizei sucht mit Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

(wS/ots) Siegen 26.01.2023 | Die Polizei in Siegen sucht aktuell nach einer 14-Jährigen, die sich nach einem Streit aus dem häuslichen Umfeld entfernt hat. Zuletzt wurde sie am 21. Januar 2023 gegen 17 Uhr im Bereich der Emilienstraße in Siegen gesehen.

Der aktuelle Aufenthaltsort ist unbekannt. Das Mobiltelefon ist ausgeschaltet. Sie führt nach aktuellen Erkenntnissen kein Geld und keinen Ausweis mit sich. Die Vermisste erscheint dem äußeren Erscheinungsbild nach her älter als ihr tatsächliches Alter und kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - 14 Jahre - braune Haarfarbe - kräftige Statur

Die Eigengefährdung ergibt sich ausschließlich aus ihrem minderjährigen Alter. Es liegen keine Hinweise auf einen Suizid o.ä. vor. Die Vermisste erscheint dem äußeren Erscheinungsbild nach her älter als ihr tatsächliches Alter. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Die Kriminalpolizei bittet alle, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.