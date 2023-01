Raub auf Tankstelle in Birlenbach – mit Schusswaffe Mitarbeiter bedroht und Tageseinnahmen geraubt

(wS/ots) Siegen (OT Birlenbach) 26.01.2023 | Am Mittwochabend (25.01.2023) ist es gegen 21:50 Uhr zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Birlenbacher Straße in Birlenbach gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach betrat ein männlicher Täter die Tankstelle. Er nahm zunächst eine Getränkedose aus einem Kühlschrank und stelle diese auf dem Tresen ab. Anschließend zog der Unbekannte eine Pistole aus dem Hosenbund. Unter Vorhalt der Schusswaffe forderte er die Tageseinnahmen.

Die 26-jährige Mitarbeiterin händigte die Einnahmen aus. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige fußläufig in Richtung Langenholdinghausen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

– Männlich

– Ca. 170 cm groß

– Trug eine olivfarbene Wollmütze

– Eine weiße FFP 2 Maske

– Eine schwarze Jacke mit einem neongelben Reißverschluss

– Eine dunkle Hose

– Und schwarze Handschuhe

– Augenscheinlich liegt eine Gehbeeinträchtigung am linken Bein

vor, auch der linke Arm lag auffällig am Oberkörper an

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits übernommen. Hinweise zu dem bislang unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier