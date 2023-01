Raub am Bahnhof in Siegen: Unbekannte entwenden Smartphone und Geldbörse – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 26.01.2023 | Zu gleich zwei Übergriffen ist es am gestrigen Mittwochabend (25.01.2023) im innerstädtischen Bereich gekommen.

Gegen 19:20 Uhr ist es im Bereich „Am Bahnhof“, vermutlich im Bereich der City Galerie, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 37-Jährigen und vier unbekannten Männern gekommen.

Die Unbekannten sprachen den Mann an und schlugen ihm anschließend unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der 37-Jährige wurde dabei verletzt. Die Unbekannten entwendeten das Mobiltelefon des Mannes. Anschließend flüchteten sie mit einem vermutlich schwarzen Skoda von der Tatörtlichkeit.

Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich bei den Tatverdächtigen um vier Männer. Einer habe eine schwarz-weiße Jacke mit Camouflage-Muster getragen. Mehr ist zu den Unbekannten bislang nicht bekannt.

Kurze Zeit später, gegen 20:05 Uhr, gab es eine zweite Auseinandersetzung im Bereich Axeswende in Siegen.

Ein 28-Jähriger beobachtete aus einer Wohnung heraus, dass sich zwei unbekannte Männer in seinem Fahrzeug aufhielten. Er eilte daraufhin zu dem Fahrzeug. Als er dort ankam, befanden sich die Männer nach wie vor in dem Pkw. Er versuchte, einen der beiden festzuhalten. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der Unbekannte und der 28-Jährige zu Boden fielen. Der 28-Jährige verletzte sich dabei. Die beiden dunkel gekleideten Männer flüchteten in Richtung Kölner Straße bzw. Hinterstraße.

Im Nachgang fiel dem 28-Jährigen auf, dass eine Geldbörse mit einem vierstelligen Geldbetrag und diversen Bankkarten und eine Sonnenbrille entwendet wurden.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 die Ermittlungen aufgenommen. Die Kripo bittet in beiden Fällen um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

