Volksbank in Südwestfalen spendet 1.000 € für die neue „Juchhei-Hütte“ des Volksvereins Niederschelden e. V.

(wS/vn) Niederschelden 17.01.2023 | Sonja Böcking und Matthias Moos von der Volksbank in Südwestfalen überreichten dem Vorstand des Volksvereins einen symbolischen Spendenscheck über 1.000 €. Die großzügige Zuwendung der Volksbank war zweckgebunden für die Anschaffung eines neuen Gartengerätehauses.

Der Volksverein Niederschelden ist gemeinnützig. Im Verein gibt es zwei selbständige Abeilungen: die Siegerländer Bergknappenkapelle Niederschelden und die Heimat- und Verschönerungsgruppe Niederschelden. Vereinssitz ist das Volkshaus in der Bogenstraße, die in Niederschelden auch als „Die Juchhei“ bekannt ist.

Im Volkshaus finden Familienfeiern und kulturelle Veranstaltungen statt. Darüber hinaus proben hier die Bergknappenkapelle und ihr Jugendorchester jede Woche.

Mittlerweile ist der Lagerraum im Volkshaus knapp geworden. Im neuen Gartengerätehaus werden die Zeltgarnituren, die zum Beispiel beim alljährlichen Mu-Sieg-Fest der Bergknappenkapelle benötigt werden, gelagert.

Das Holzhaus wurde von einigen Vereinsmitgliedern in Eigenleistung aufgebaut. Die anwesenden Vorstandsmitglieder betonten, dass nach zwei Corona-Jahren in der aktuellen finanziellen Situation des Vereins die Spende der Volksbank hoch willkommen war.

