Beginn der Bauarbeiten am Marktplatz Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 20.02.2023 | Auf dem Hilchenbacher Marktplatz wird ab dieser Woche einiges bewegt. Hauptsächlich Pflastersteine, denn ab Dienstag, 21. Februar beginnen die Baumaßnahmen zur Neugestaltung des Historischen Marktplatzes.

Mit der Umgestaltung soll der Stadtkern noch mehr Aufenthaltsqualität erhalten. Im ersten Bauabschnitt erfolgt zunächst der Abbruch des Plateaus im oberen Bereich des Marktplatzes. Anschließend wird ein neues Plateau errichtet, das zum längeren Verweilen einlädt und das Stadtbild am Markt mit neuer Begrünung, Sitzgelegenheiten und einem Wasserspiel verschönert.

Verkehrsteilnehmende müssen sich für die Zeit der Bauarbeiten auf kleinere Behinderungen und Verzögerungen einstellen. Beispielsweise werden einige Parkplätze in der Bauzeit als Lagerfläche wegfallen. Die Durchfahrt über den Marktplatz wird jedoch weiterhin gegeben sein und auch der Wochenmarkt findet freitags weiterhin statt.

Die Stadt Hilchenbach bittet darum, die aufkommenden Lärmbelästigungen während der Bauphase zu entschuldigen.



So wird der Hilchenbacher Marktplatz zukünftig nicht mehr aussehen. In dieser Woche starten die Arbeiten am ersten Bauabschnitt.

